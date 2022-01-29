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شاهد.. ضبط مشهور سعودي متلبسًا داخل شقة

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Teads
السبت، 29-01-2022 09:24 ص
ضبطت قوات الشرطة السعودية، أحد مشاهير السناب شات بعد ترويجه لمنتجات مغشوشة لماركات عالمية فارهة، وحقق من ورائها مبالغ طائلة.
ونشرت وزارة التجارة السعودية فيديو عبر حسابها في "تويتر"، قائلة إن الفرق الرقابية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والحملات الأمنية المشتركة في شرطة منطقة الرياض، داهمت شقة سكنية استخدمت لبيع وترويج منتجات مغشوشة ومقلدة، بعد الحصول على الأذونات اللازمة من الجهات المختصة".
وأوضحت الوزارة: "استغل صاحب البضائع، شهرته في الترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح هائلة".
وأكدت الوزارة استدعاء صاحب الشقة التي ضبطت المنتوجات المغشوشة فيه، لاتخاذ التدابير اللازمة بحقه.
 

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