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طائرة سودانية تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة وتلغي سفر الجميع والسبب!

الطائرة
الطائرة
 
السبت، 24-04-2021 06:20 م محمد فضل
أقلعت طائرة سودانية براكبة واحدة مصابة بكورونا، من مطار القاهرة الدولي،حيث تم إلغاء سفر باقي الركاب وكذلك طاقم الضيافة، و ذلك بعد تأخير 5 ساعات بالمطار، بسبب رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصا على سلامة باقي الركاب.

و أوضحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن أطباء الحجر الصحي فوجئوا براكبة سودانية، تحمل تحليل PCR إيجابي، وذلك فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم، حيث تم منع دخولها البلاد،وقررت السلطات إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها، بحسب صحيفة الشروق.

وأكدت المصادر،أنه تم إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم ،ورفض قائد الرحلة صعودها إلى الطائرة حرصا على سلامة الركاب، وحاولت سلطات المطار إقناع قائد الرحلة بصعود الراكبة ببدلة عزل مع باقي الركاب، وتخصيص مقعد معين لها في نهاية الطائرة،إلا أن قائد الرحلة رفض”.
وتابعت المصادر: “بعد 5 ساعات من المحادثات، تقرر صعود الراكبة وحدها إلى الطائرة ومعها 4 من أفراد الطاقم، وتم إلغاء سفر باقي الركاب والبالغ عددهم 29 راكبًا “.
 

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