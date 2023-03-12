ضبط مضيفة طيران مصرية أثناء محاولة تهريب سبائك ذهب من المطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب عدد من السبائك الذهبية وكمية من المشغولات المرصعة بالألماس مع مضيفة جوية وراكب هولندي الجنسية فور وصولهما من الإمارات والأردن، واتخذت سلطات الجمارك الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات تم الاشتباه في مضيفة جوية مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بآشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل الحقائب، بتفتيش هذه الحقائب تبين وجود 2 سبيكة من معدن الذهب إحداهما بوزن 500 جرام والأخرى بوزن 150 جرامًا.

والمحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان الطائرة الأردنية، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب هولندي الجنسية أثناء محاولتة الخروج من الصالة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب ، وقام محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالإنابة بتشكيل لجنة لتفتيش الحقائب عثرت معه على كمية من المشغولات من معدن أصفر وأبيض اللون يشتبه أن تكون من الذهب المطعم بفصوص من الألماس مخبأة في علب الشاي وعلب الأدوية والجوارب داخل الحقائب.

وقرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.