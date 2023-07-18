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صور صادمة.. محمد رمضان يثير الجدل بملابس شفافة مع فتاة أجنبية

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محمد رمضان
الثلاثاء، 18-07-2023 01:39 م


أثار الفنان محمد رمضان جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره الأخير وارتداء ملابس شفافة.

وتداول رواد "السوشيال ميديا" مجموعة من الصور للفنان محمد رمضان بملابس شفافة تظهر عضلات جسمه، أثناء تصويره فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "تطبطب" في اليونان، المقرر طرحها غدا عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والمنصات الموسيقية المختلفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها محمد رمضان الملابس الشفافة، حيث ظهر في أكثر من مناسبة وحفل بقميص أسود شفاف.

 

ويثير هذا الأمر استياء الكثير من جمهور الفنان المصري ومتابعيه، وتسبب له في أزمات عدة وصلت إلى ساحات القضاء لما اعتبره البعض خدش للحياء العام.

 

وأعادت إطلالة محمد رمضان إلى الأذهان إطلالات مشابهة لفنانين مصريين، اعتادوا ارتداء ملابس جريئة وملفتة في حفلات سابقة، وأبرزهم: أحمد سعد، وويجز، بالإضافة إلى الممثل عمرو سعد.

 

وقبل أيام، أثار محمد رمضان حالة جدل بسبب نشر مجموعة صور من "كليبه" الجديد عبر حسابه على "إنستغرام"، وظهر فيها وهو يرتدي روب ويحتضن 3 فتيات، وسط انتقادات من جمهوره.

 

وفي وقت سابق، طرح محمد رمضان البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "ع الزيرو"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبا، وذلك بعد تأجيل عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى الماضي، بسبب عدم استكمال أعمال المونتاج والمكساج لضيق الوقت.


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