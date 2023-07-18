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محمد صبحي يبكي على الهواء: لا أتسول.. بس عايش في زنزانة انفرادية

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محمد صبحي
الثلاثاء، 18-07-2023 01:56 م

 

أطل الفنان محمد صبحي في أحدث ظهور محدثاً ضجّة بتصريحاته الجريئة كالعادة، التي اختلطت هذه المرة بدموعه.

 

وتحدّث صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، عن تدهور حال الفن في مصر، قائلا: "كل العقود بداية من عشرينيات القرن الماضي كان هناك أعمال توصف بأنها إسفاف لكنها لم تكن هي السائدة".

 

وأوضح أنه إذا طلب من الجمهور أو الدولة وضع قائمة بكل عباقرة مصر من أول القرن الماضي حتى اليوم ستكون النتيجة محرجة، قائلا: "والله العظيم هنتكسف".

 

وتابع: "كاميرات القنوات تركض خلف الترندات والتفاهات، وعندما نوجد البديل لا نجد كاميرا تحضر لمطربين جيدين وممثلين جيدين".

 

وأشار إلى أن خريجي الأكاديمية الفنية لا يعملون في الفن لكن "البنت اللي على التيك توك بتطلع في 5 و6 مسلسلات".

 

ورأى صبحي أن الفنان المحترم الملتزم أصبح من الصعب رؤيته في الوسط الفني حالياً، منتقدا ظهور الفنان في أكثر من عمل في الوقت ذاته.

 

وغلبت الدموع الفنان الكبير عند حديثه عن وضع الفن في مصر حالياً، قائلاً: "أنا حزين ولا أتسول، أنا بشتغل وبكسب.. بشتغل لوحدي وحاسس إني في سجن كبير وللأسف أنا مظلوم إني مسجون في زنزانة انفرادي".

 

وطالب بضرورة وجود وزير إعلام له سياسة إعلامية وليس هيئات، موضحا: "أنا مهموم بالثقافة والفن على أنها معول ممكن أن يبني أو يهدم".

 

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