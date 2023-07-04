تعليق صادم من الفنان محمد عبده على رغبة محمد رمضان عمل "دويتو" معه
محمد رمضان ومحمد عبده
الثلاثاء، 04-07-202312:17 م
علق المطرب السعودي محمد عبده، في أحدث لقاءاته التلفزيونية، على حديث الفنان محمد رمضان بشأن إجراء دويتو معه بطريقة طريفة.
ورد عبده، خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" عبر قناة "العربية"، على سؤال المذيعة "هل ممكن تجري ديو مع محمد رمضان؟"، قائلا: "إذا اجتمع رمضان والحج ممكن".
وأضاف المطرب الكبير: "محمد رمضان محسود من فنانين القاهرة علشان صعيدي"، موضحا أنه معجب به كممثل ويشاهد الأعمال التي يقدمها.
وعن سؤال المذيعة بشأن أغاني محمد رمضان والحديث عن كونه "مؤديا" وليس مغنيا، قال: "في معهد التمثيل في تدريس لهذا، لأن الممثل لازم يكون عنده إيقاع نغمي وحركي، إذا أسند له مقطع أداء غنائي في تمثيلية يستطيع تقديمه".
وعبر الفنان محمد رمضان، خلال استضافته في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" مؤخرا، عن تمنيه التعاون مع الفنان الكبير محمد عبده في صورة دويتو غنائي.
ومن المقرر أن يحيي محمد عبده حفلا غنائيا يوم الخميس 6 يوليو/تموز الجاري، على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل بمدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساء.