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فيديو.. ضابط شرطة يطلق النار على خطيبته ووالدتها في الشارع ثم ينتحر

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جثة
Native
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الأحد، 09-10-2022 10:10 ص


نشرت وسائل إعلام مغربية، فيديو يوثق قيام رجل شرطة مغربي بإطلاق النار على سيدتين وسط الشارع، ويفر هاربا، حيث اتضح أنه ضابط وانتحر بعد الحادثة.

وأوضحت الشرطة المغربية في بيان لها، أن السلطات القضائية في مدينة الجديدة فتحت تحقيقا، لتحديد أسباب وخلفيات إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته باستعمال السلاح الوظيفي بعدما تورط في محاولة للقتل العمد.

وأظهرت المعلومات الأولية إقدام ضابط أمن على إصابة والدة وشقيقة سيدة كان يرغب في الارتباط بها، بجروح متفاوتة الخطورة بعدما صوب لهما رصاصتين من السلاح الوظيفي، وذلك قبل أن يغادر مسرح الجريمة في اتجاه مدينة أزمور ويضع حدا لحياته باستعمال نفس السلاح الوظيفي.

ويشار إلى أن الضابط حاول قتل خطيبته، البالغة من العمر 29 سنة، وأصابها برصاصة في كتفها، بينما أصابت رصاصة ثانية والدتها في أذنها.

وبعد قيام الشرطي بإطلاق النار، فر نحو مدينة أزمور التي يقيم بها وانتحر بإطلاق رصاصة على رأسه.
 

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