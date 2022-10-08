تفاصيل القبض على « فتيحة روتيني اليومي» بسبب فيديو الحمام

فتيحة روتيني اليومي

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استطاعت سيدة تبلغ من العمر 41 عامًا من عمل قاعدة جماهيرية كبيرة لها بسبب الفيديوهات الغير أخلاقية التي تقدمها والتي انتهت في قبضة الشرطة.

السيدة المغربية تسمى نفسها "فتيحة روتيني اليومي"، والتي أثارت الجدل بفيديو جرئ من الحمام خلال الأيام الماضية ما جعل الشرطة تضع حدًا لها.

وحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، أمس الجمعة 7 أكتوبر الجاري، السيدة التي تبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء.



وأفاد بلاغ لمديرية الأمن الوطني، أن المشتبه فيها تعمدت توثيق مشاهد مخلة داخل منزلها، مع نشر وترويج هذه المحتويات الرقمية الماسة بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع يوتيوب.



وتبعا للمصدر، تم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.