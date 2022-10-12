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محلل لغة جسد يصدم مذيعة بعدما كشف أمرًا لا يعرفه أحد عنها: حسسني كأنه زوجي

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المذيعة
Native
Teads
الأربعاء، 12-10-2022 09:24 ص

فاجأ محلل لغة جسد مذيعة بتحليل جزء من لفة جسدها، حيث اندهشت وعلقت بالقل "حسسني كأنه زوجي".
وفي التفاصيل طلبت مذيعة برنامج سيدتي المذاع على قناة "روتانا خليجية" من المختص في تحليل لغة الجسد بالفراسة، منيف بن دمخ أن يحلل شخصيتها على الهواء مباشرة.

وبعد رفض "بن دمخ" أن يخبرها بتحليله لشخصيتها، إلا أن المذيعة أصرت، فقال: "كل إنسان فيه إيجابي وسلبي، وأنتِ عندك نسبة ملل مفاجئ غير طبيعية".

فردت المذيعة ضاحكةً: "حسسني كأنه زوجي، على فجأة إداني هي"، لترد زميلتها: "الموضوع محرج، أنا كنت بسأله وتراجعت".
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