الخميس 27 مايو 2021
توقيت مصر 18:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو/ النتائج المتوقعة لعملية عسكرية برية واسعة ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة

موسيماني عن جمهو الأهلي: لا أفهم العربية لكني أشعر بعواطفهم

شاهد ماذا يحدث في عمان؟.. قطع طريق وإضرام النيران في المحلات والسيارات

نقابة الفنانين علن تطورات حالة دلال عبدالعزيز:«ادعولها واقرأوا سورة يس»

صور تُدمي القلوب.. جثث أطفال على شواطئ ليبيا

سر حذف «يوتيوب» أغنية محمد رمضان وسعد لمجرد بعد 300 مليون مشاهدة

القبض على هند القحطاني في أمريكا والكشف عن تهمتها

شريف دسوقي يوجه رسالة صوتية لـ«السيسي» والجمهور من داخل المستشفى

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

تكتشف خيانة زوجها بأغرب طريقة! (صورة)

ADS
 

صور تُدمي القلوب.. جثث أطفال على شواطئ ليبيا

4356-146
h
Native
الخميس، 27-05-2021 02:09 م

في واقعة تُدمي القلوب، أعادت صور مروعة نشرت مؤخرا لجثث أطفال صغار جرفتهم الأمواج على شاطئ ليبيا بعد حطام سفن كانت تقل عدداً من المهاجرين، إلى الأذهان، صورة الطفل السوري إيلان كردي التي هزت قبل سنوات العالم، متحولة إلى أيقونة ترمز إلى معاناة اللاجئين والمهاجرين في قوارب الموت هذه.
وأوضح مؤسس منظمة Open Arms غير الحكومية أوسكار كامبز في تغريدة على تويتر، أن الجثث بقيت على الشاطئ لمدة تفوق الثلاثة أيام، من دون أن يتم انتشالها.
وتُظهر إحدى الصور جثة طفل ممدة على الشاطئ، وأخرى لطفل يبلغ من العمر ربما ثلاث أو أربع سنوات، ممدداً أيضاً على الرمال وبطنه منتفخة، وفق ما نشرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.
كما يبدو أن كلا الجثتين الصغيرتين مغطيتان جزئياً بالرمال، ما يشير إلى أنهما تركتا على الشاطئ لبعض الوقت، ويبدو أن وجه الطفل نصف مدفون في الرمال، وكانت هناك صورة ثالثة، على ما يبدو لامرأة، ميتة أيضاً على الشاطئ ومغطاة بملاءة.
ويعتقد أن الأطفال كانوا ضحايا لواحدة من السفن المليئة بالمهاجرين واللاجئين التي تحاول الوصول إلى إيطاليا أو مالطا من الساحل الليبي، لكن أسماءهم وجنسياتهم لم تعرف، وفق الصحيفة.






 

إقرأ ايضا

ترتيب-الجيش-الاثيوبى-عالميا-2020

فيديو/ النتائج المتوقعة لعملية عسكرية برية واسعة ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة

bfrrrrrrrrrrrrrgggggrrrggggggrbbbbb

محكمة سعودية تصدر حكمًا جديدًا على المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام

19398426181621594541

نقابة الفنانين علن تطورات حالة دلال عبدالعزيز:«ادعولها واقرأوا سورة يس»

أخبار متعلقة

14111604791464533394

تزوجا بعد قصة حب عنيفة.. يكتشف خيانتها بعد إنجاب 4 أبناء من عشيقها

Capture

صور تقشعر لها الأبدان.. ترك أطفاله في السيارة حتى ماتوا اختناقًا