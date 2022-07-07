صوروه في «أوضاع غير لائقة».. خال قاتل نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

الخميس، 07-07-2022
09:58 ص
أكد
الحاج محمد عمارة خال الطالب محمد عادل المعروف إعلاميًا بقاتل
"نيرة" ضحية
حادث المنصورة اليوم أن الأسرة كانت تتوقع تأييد المحكمة حكم الاعدام علي "ابننا
ضحية العنف والاستغلال من جانب أسرة الفتاة الراحلة" .
وكشف
خال المتهم، في تصريحات صحفية، أن الأسرة حاولت مرارا وتكرارا الوصول إلي ابنهم ورؤيته،
مشيرا بقوله "أم المتهم وشقيقتيه ندي ورنا حاولوا زيارته داخل سجن جمصه العمومي
وتقدموا بالطلب إلي المحامي العام لزيارته ولكنهم قبلوا بالرفض من الجهات الأمنية المعنية
بالموافقة" .
وأضاف
خال المتهم بقوله "لم يصلنا إعلانا رسميا من المحامي فريد الديب، ولكن وصلنا عدد
كبير من محامين للدفاع عن ابننا وكلنا في حالة حسرة للبلاء عن الأسرة وأملنا كبير في
تحقق العدالة في مراحل تقديم الطعون بالنقض".
كما
أعرب خال المتهم بقوله :"فعلا اسرع محاكمة في التاريخ لم تتجاوز سوى أسبوع من
وقوع حادث الجريمة وسؤال يطرح نفسه اين الموبايل الخاص بمحمد ابننا فعليه صور وفيديوهات
تكشف حقائق استغلاله لصالح أسرة الفتاة الضحية " .
كما
كشف خال المتهم أن المتهم "محمد عادل" تعرض لواقعة إيذاء نفسي ومعنوي بعدما
تم احتجازه داخل منزلهم وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وأوراق علي بياض وتصويره في
أوضاع غير لائقة "الأمر الذي ترك أثرا سلبيا على نفسيته وهو ما قد يدفعه للانتقام
ارتكابه تلك الجريمة المؤسفة.
واختتم
خال المتهم بقوله:"ام المتهم تدعوا ليلا ونهارا رغم مرضها أن الله يخفف علي ابنها
وتردد"نفسي اشوفه قبل ما اموت"، مضيفا أن الشاب محمد تعرض للاضطهاد والتنمر
من جهة الفتاة الضحية أثناء الزمالة بكلية الآداب بجامعة المنصورة.