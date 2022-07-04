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أسرة نيرة أشرف تتوعد «الإعلامية منى أبوشنب»

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اسرة نيرة اشرف
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الإثنين، 04-07-2022 08:52 ص

أثار إعلان اليوتيوبر منى أبو شنب، عن طلب أهل الفتاة نيرة أشرف، التي لقت مصرعها على يد زميلها محمد عادل، أمام جامعة المنصورة، دفع مبلغ مليون جنيه من أهل الجاني، للتنازل عن القضية، غضب رواد مواقع التواصل  الاجتماعي، وجاءت التعليقات في مجملها تحمل سبا في حق أبو شنب، متسائلين عن ماهية أبو شنب التي تطلق على نفسها لقب إعلامية.

وقال بعض الرواد إن أهل الضحية تلقوا عروض بالحصول على مبالغ مالية طائلة تتراوح بين  مليون وخمسة مليون جنيه مصري، من أجل التنازل عن القضية، إلا أن حالة من الذهول واجهت أهل الفقيدة نيرة وسادت حالة انهيار شديد بينهم، وطالبوا بمحاسبة من أخرجوا شائعات قبولهم الدية، مؤكدين أن دم ابنتهم لا يُقدر بكنوز الدنيا.
في ذات السياق، تحدثت اليوتيوبر منى أبو شنب، عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، عن قضية نيرة، مؤكدة أن أهلها طلبوا الدية للتنازل عن القضية.

وقالت أبو شنب: "أهلها طلعوا وقالوا أنهم معدمين ومعندهومش فلوس، بس كل همهم أنهم ياخدوا تعويض من أهل القاتل".

وأضافت: "أنا مش عارفة انتو ازاي مستحملين نفسكوا كده؟، انتي دم بنتك لسه منشفش، لسه اثاره على الرصيف، تقومي تطالبي بتعويض مليون جنيه، هما دول هايرجعوا بنتك؟".

فور علمه بما قالته منى ابو شنب، قال والد الفتاة إن ما خرجت به منى أبو شنب افتراء وكذب وتجني على الضحية البريئة بين يدي الله، وأكد أنه سيُقاضيها قانونيًا.


ووجه والد نيرة رسالة شديدة اللهجة إلى منى أبو شنب، بأن الأسرة لن تترك حق ابنتها، وسيتم مقاضاتها قانونياً على كل ما ما تقوله عن نيرة وأسرتها، قائلا: «بتتكلم بدماغها بدون مستندات عشان تجمع لايكات، وهالاحقها قانونيا».


وأضاف والد نيرة، أن منى أبو شنب اعتادت إثارة الجدل لتحقيق أرباح على حساب الاخرين، واتهمها بالتطرف، مشددا على أنها أثارت زوبعة تعدد الزوجات، والدفاع عن الداعية مبروك عطية، وغيرها من القضايا المثيرة للجدل.
فيما أشارت والدة نيرة، أنها لا تستوعب أن يتم التجني على العائلة بهذا الادعاء الرخيص، وأن المطلب الوحيد لهم هو القصاص من قاتل ابنتهم وليس جني الدية، وقالت: "حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يحرق قلبك يا منى أبو شنب ويبتليك ربنا بما نحن فيه".

وأضافت سناء التراس، والدة الطالبة نيرة أشرف، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منى أبو شنب، وضد كل الصفحات التى تناولت ابنتها بسوء، مؤكدة رفضهم عرض دفع مبلغ 5 ملايين جنيه قابلة للزيادة.

وعبرت والدة الطالبة نيرة أشرف، عن غضبها الشديد، خلال زيارتها قبر ابنتها نيرة برفقة والدها وشقيقتها الكبرى هدير، وعدد من أفراد الأسرة، لقراءة القرآن الكريم والدعاء لها الرحمة والمغفرة، مما يروج عبر عدد من صفحات الفيس بوك عن جمع مبالغ مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، كنوع من الدية للمتهم محمد عادل مقابل العفو عنه والتنازل عن القضية.


وأشارت أسرة الطالبة نيرة أشرف، إلى أن كنوز الدنيا لا تعوض قطرة من دم نيرة، وأن قصة التفكير في قبول دية والعفو عن المتهم والتنازل عن القضية أمر مرفوض.

وأضافت شقيقتها، أن ما يبرد دم الأسرة هو القصاص، وإعدام المتهم، مطالبين بضرورة سرعة النقض في القضية والتنفيذ.
من هي منى أبو شنب؟
تخرجت أبو شنب من كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، وحصلت على الماجستير والدكتوراه في ذات التخصص.


أطلقت أبو شنب على نفسها لقب إعلامية، على الرغم من عدم عملها في أي قناة من قبل، حيث تقدم حلقات على اليوتيوب على قناتها الخاصة، وهي إحدى الناشطات على السوشيال ميديا.

صاحبة مبادرة تعدد الزوجات للقضاء على العنوسة، ولديها مليون متابع على فيس بوك، وتقترب على 200 ألف على يوتيوب.
 

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