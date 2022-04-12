صلاح يوجه رسالة لفنان شهير يتابع مسلسله في رمضان:«انت جامد أوي أقسم بالله»

الثلاثاء، 12-04-2022
10:10 ص
كشف لاعب فريق
ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر النجم محمد صلاح
عن اسم مسلسل
ه الرمضاني الذي
يُتابعه.
ونشر عبر خاصية
القصص المصورة بموقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو له خلال مشاهدته لمسلسل
"مكتوب علي
ا" للمثل أكرم حسني
وعلَّق قائلاً: "أنت جامد أوي أقسم
بالله".
وأعرب بطل
المسلسل أكرم حسني
عن سعادته بهذه الإشادة حيث أعاد نشر فيديو صلاح
، على صفحته
وعلّق: "لما اصحي الاقي فخر العرب بيتفرج عليا..المفروض أعمل ايه".
الجدير بالذكر
مسلسل
"مكتوب علي
ا"بطولةأكرم حسني
،عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي
مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، وآخرين، من تأليف إيهاب
بليبل، إخراج خالد الحلفاوي.