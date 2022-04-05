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برشلونة يتراجع عن شراء «صلاح» ويكشف السبب

184749
صلاح
Native
Teads
الثلاثاء، 05-04-2022 02:36 م

أكد تقرير صحفي، انسحاب نادي برشلونة الإسباني من سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة قررت التراجع عن فكرة ضم محمد صلاح في الصيف المقبل، بسبب راتبه الضخم والذي سيكلف إدارة خزينة النادي الكتالوني نحو 17 مليون يورو سنويا.
وأوضحت الصحيفة، أن صفقة محمد صلاح تمثل الكثير من الإزعاج لنادي برشلونة، حيث لن يوافق ليفربول على رحيل النجم المصري بمبلغ أقل من 70 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة، أن نادي برشلونة قرر التركيز على ضم إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند أو روبرت ليفاندوفسكي لتدعيم خط الهجوم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.
ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي أبرز المهتمين أيضا بضم محمد صلاح، لتعويض رحيل كيليان مبابي "المحتمل" إلى ريال مدريد.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 100 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.
 

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