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كلوب يكشف عن موقف مؤثر من «ماني» تجاه « صلاح» بعد التأهل لكأس العالم

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السبت، 02-04-2022 11:30 ص

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن السنغالي ساديو ماني رفض الاحتفال بتأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم على حساب مصر، احتراما لزميله محمد صلاح.
وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور”: "لقد تأثرت برفض ساديو ماني الاحتفال بفوز منتخب بلاده على زميله المصري محمد صلاح مرتين".
وتابع كلوب: " لا شك في أنهم ليسوا قريبين فقط، إنهم متعلمون جيدا، إنهم أولاد طيبون، إنهم بشر جيدون".
وأضاف كلوب: "أعتقد أن ساديو أبلى بلاء حسنا لأكون صريحا وأنا متأكد أن محمد صلاح يقدر ذلك أيضا، حتى لو كان أخوك، تخيل أنه يلعب مع الفريق الآخر وعليك أن تلعب نهائيا ويفوز أحدهما ويخسر الآخر، هذا ليس بالوضع الجيد لأي شخص، لكن من المؤكد أن ساديو ماني ومحمد صلاح أصدقاء، وقد تعاملوا مع الأمر بشكل جيد ".
ورفض ساديو ماني خطط زملائه في ليفربول للاحتفال به مرتان ( بعد التتويج بأمم إفريقيا وبعد التأهل لكأس العالم)، احتراما لـ محمد صلاح “حسبما أشارت صحيفة ميرور”.
كان منتخب السنغال توج بأمم إفريقيا في شهر فبراير الماضي، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الحظ الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
كما تأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022، بعد التلغب على مصر بركلات الحظ أيضا، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب 1-1.
 

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