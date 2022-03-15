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بعد انهيار المفاوضات.. ليفربول يعلن عن سعر بيع صلاح

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صلاح
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الثلاثاء، 15-03-2022 02:11 م

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي ليفربول حددت سعر بيع النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، خلال الصيف المقبل، حال فشل مفاوضات التجديد “نهائيا”.
وذكرت إذاعة “راديو كتالونيا”، أن إدارة نادي ليفربول ستضطر إلى بيع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال عدم حصول أي تطورات جديدة بشأن ملف تجديد النجم المصري،  بدلا من رحيله مجانا في صيف 2023.
وأوضحت الإذاعة الإسبانية، أن  إدارة ليفربول حددت 40 مليون يورو، سعر بيع محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية وخبير سوق الانتقالات، أكد مؤخرا، انهيار مفاوضات التجديد بين محمد صلاح وإدارة ليفربول.
وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: محمد صلاح ووكيله لا ينويان قبول أحدث عرض من إدارة ليفربول للتجديد، المفاوضات انهارت من شهر ديسمبر الماضي".
وتابع رومانو:" أولوية محمد هي الاستمرار مع ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية، دعونا نرى ماذا ستفعل إدارة ليفربول في الفترة المقبلة".

 

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