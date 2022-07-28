صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

الخميس، 28-07-2022
02:18 م
في واحدة من القضايا
الصادمة التي لا يمكن تصورها، والتي صدمت القاضي عندما قرأ تفاصيلها واعترافات
المتهمين، أقدم زوج على إجبار زوجة
ه على ممارسة الرذيلة
مع شقيقه.
وقضت المحكمة
بسجن
شقيقين 5 سنوات، لاتهامهما بمضاجعة زوجة
المتهم الثاني سوياً وتصوير فيديو في
أثناء العلاقة مع زوجها.
وأوضحت الحيثيات أن
النيابة العامة اتهمت الشقيقين بأنهما في يومي 25 و26 يناير 2021، في منطقة
الحوامدية بمحافظة الجيزة، ارتكبا الجريمة.
ووفقاً للنيابة، واقع
الأول، المجني عليها بغير رضاها بأن اتفق مع المتهم الثاني (زوجها) على إتيانها
كرهاً عنها وما أن ظفر بها حسر عنها ملابسها مضاجعاً إياها حال قيامه والثاني بشل
حركاتها.
واحتجز الشقيقان
،
المجني عليها، وعذباها، بأن استغلا وجودها بمسكنها رفقة زوجها واعتديا عليها
بالضرب وهدداها بإلحاق الأذى ثم أغلقوا الأبواب والنوافذ ومنعاها من مبارحة المكان
ودام احتجازها نحو 20 ساعة.
وقالت المجني عليها إن
زوجها (المتهم الثاني) وشقيقه المتهم الأول، اعتديا عليها بالضرب وصوراها في أثناء
جماعها مع زوجها على التليفون المحمـول للأول وأجبراها على التوقيع على إيصالات
أمانة بالقوة وذلك بمسكن الزوجية.
وأكدت تحريات الشرطة
صحة الواقعة وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي والأدلة الجنائية.
وثبت بتقرير الإدارة
العامة لتحقيق الأدلة الجنائية احتواء هاتف المتهم على مقطع فيديو مدته 28 ثانية
تظهر به سيدة نصف عارية من الأسفل ورجل عـار تماماً يقبلها ويعاشرها.
وأقرت المجني عليها
بأنها هي الظاهرة في الفيديو وأن الرجل هو زوجها والقائم بالتصوير هو شقيق زوجها
وذلك وقت الواقعة والاعتداء عليها.