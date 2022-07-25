الإثنين 25 يوليه 2022
توقيت مصر 12:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لماذا تضمن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف اسم أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد زاهر؟

الزمالك 40% والأهلي 30%.. من الأقرب للفوز بالدوري؟

فريق مصري.. شوبير: أبوجبل تنازل عن 2 مليون جنيه للانضمام لهذا النادي

المحكمة: قاتل نيرة أشرف كان أمامه فرصة وحيدة لإنقاذ نفسه من الإعدام

دخلت عليها وفعلت أمرًا صادمًا بجثمان شقيقتها.. جريمة في غرفة ثلاجة الموتى

لمرضى السكر.. لا تستهينوا بما يمكن ان يفعله جرام من القرفة

الإعدام لزوجة قتلت زوجها ومارست الرذيلة بجوار جثته مع عشيقها

«العريس مطلعش راجل».. يترك عروسته في ليلة الدخلة (فيديو)

فرج عامر يفجر مفاجأة: أشرف بن شرقي في الأهلي خلال ساعات

منى فاروق تعود لإثارة الجدل بمايوه يكشف أماكن حساسة

ADS
 

الإعدام لزوجة قتلت زوجها ومارست الرذيلة بجوار جثته مع عشيقها

2016_9_14_13_12_7_895
ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 25-07-2022 09:48 ص

قررت محكمة جنايات بنها، إعدام ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوج الأولى بدافع إتمام زواجهما لاحقا.

وأحالت المحكمة، أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين جراء ما اقترفاه بحق المجني عليه حيث أقدما على خنقه ومارسا الرذيلة بجوار جثته.

وشمل أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين قتلا المجنى عليه زوج المتهمة الأولى، عمدا مع سبق الإصرار بدافع التخلص منه لإتمام زواجهما بعد أن جمعت بينهما علاقة غير شرعية.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهما بيتا النية على قتل الزوج والتخلص منه ليخلو لهما الجو، فقام المتهم الثاني بشراء عقار طبي مخدر أعطاه للأولى قبيل الواقعة تمهيدا لإتمام مخططهما.

وأوضح أنه يوم الواقعة أعدت المتهمة الأولى كوب شاي ووضعت للمجني عليه ذلك العقار، وما أن تيقنت من نومه حتى استدعت المتهم الثاني وقاما بتكميم فمه لمنعه من التنفس حتى تيقنا من وفاته وقاما بممارسة الرذيلة بجوار جثته.
وفي اليوم التالي تظاهرت المتهمة الأولى باكتشاف وفاة زوجها.
وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة هامدة للزوج بشقته بدائرة المركز.
 وكشف الطب الشرعي أن الوفاة ليست طبيعية، فيما شكل فريق بحث، وبالفحص تبين أن الجثة بها آثار خنق وبسؤال زوجةه أفادت بأن الوفاة طبيعية، فيما أكد نجل المجني عليه وعمه (شقيق الضحية) أنهما يشككان في الوفاة.
 

إقرأ ايضا

133-002458-naira-ashraf-s-family-leaves-home_700x400

لماذا تضمن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف اسم أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد زاهر؟

5Pyqa

المحكمة: قاتل نيرة أشرف كان أمامه فرصة وحيدة لإنقاذ نفسه من الإعدام

2018_7_3_3_9_50_311

دخلت عليها وفعلت أمرًا صادمًا بجثمان شقيقتها.. جريمة في غرفة ثلاجة الموتى

أخبار متعلقة

2021_12_4_13_43_48_623

هزت إمبابة.. يقتل والده وشقيقته والسبب صادم!

20181105025809589

قتلت ابنتها لتنفرد بخيانة زوجها.. تفاصيل جريمة «أمل» الشيطانية

398072

خادمة وعشيق.. تفاصيل العثور على مُسن مقتولًا داخل شقته في مدينة نصر

5201617154430826

يطلب من المحكمة تطليق زوجته: «بتعمل فيديوهات بالبيجامة عشان تطلع تريند»

616f1fbc421aa974114398d2

المرج.. حاولت معاشرة صديق زوجها بالقوة فقتلها

177900Image1-1180x677_d

أحمد موسى يفجر مفاجأة بعدما تحدث مع فريد الديب بشأن دفاعه عن قاتل نيرة أشرف