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صدمة.. رهف القنون تعلن موعد طرح أول فيديو إباحي لها(صورة)

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رهف القنون
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Teads
الثلاثاء، 14-12-2021 10:32 ص

صدمت الناشطة السعودية الهاربة من أهلها والحاصلة على حق اللجؤ في كندا، رهف القنون، عن نشر أول فيديو إباحي لها عبر الموقع الذمختص بهذه الفيديوهات الذي تتعامل معه.
ونشرت رهف القنون صورة لها من الموقع الإباحي الذي تتعامل معه عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص لى موقع التواصل الإجتماعي.
رهف ظهرت وهي ترتدي توب باللون الزهري وتسرح شعرها بالجدائل، ولكن اللافت في الأمر كانت إعلانها عن موعد طرحها مقاطع فيديو إباحية جديدة لها خبر الـ 24 ساعة القادمة ودعوتها الجمهور لحضورها والتفاعل معها.
وكتبت رهف على الصورة: "بنزل مقاطع فيديو جديدة وخاصة بالخاص بأونلي فانز بعد 24 ساعة، الرابط بالبايو".
يبدو أن رهف لا تخل من تصرفها هذا بل تتباهى وتجاهر فيه على العلن، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بالصدمة مشيرين إلى أنها تريد أن تأخذ طريق الأمريكية من أصل لبناني مايا خليفة، وتبرأ الجميع منها مؤكدين أنها لا تمثل السعودية ولا الفتاة العربية.

 

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