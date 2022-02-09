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صدمة.. اعتقال إعلامي بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

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الأربعاء، 09-02-2022 10:48 ص

في واقعة صادمة، أعلنت وسائل إعلام لبنانية من اعتقال من الصف الثالث، من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ضمن إطار شبكة تعمل في جنوب لبنان.
وبقيت تفاصيل عملية الرصد والتوقيف والمداهمة لمنزله طي الكتمان، كونها من أسرار التحقيقات، التي تتم مع 17 شبكة، تم إلقاء القبض على أعضائها في أكثر من محافظة لبنانية، ومن بينهم فتيات.
وكان من الملفت – حسب الإعلام المحلي- أعمار الموقوفين، إذ تراوحت أعمارهم بين 20 و 35 عاماً، عدا أحد العسكريين السابقين، الذي تبين أنه في العقد الخامس من عمره.
وأعلن لبنان قبل أيام تفكيك 17 شبكة تجسّس لصالح الاحتلال الإسرائيل، وفق ما كشف وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، في عملية أمنية تعد الأكبر منذ 13 عاماً.
ونقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ "ضبط هذه الشبكات يثبت مجدداً أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الإستقرار الأمني في البلاد".
وحيّا ميقاتي "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الإنجاز الكبير الذي حققته لكشف المزيد من شبكات التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتوقيف أفرادها والضالعين فيها".
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