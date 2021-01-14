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صدمة.. إعلامية شهيرة: هذا الفنان الراحل اغتصبني

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أرشيفية
 
الخميس، 14-01-2021 08:11 م محمد فضل

تسببت إعلامية شهيرة في حالة صدمة وجدل، بعد إعلان تعرضها للاغتصاب على يد فنان شهير رحل منذ سنوات.
وكشفت الإعلامية ومقدمة البرامج الحوارية الشهيرة "ويندي ويليامز"، خلال ترويجها للفيلم الذي يروي سيرتها الذاتية، كشفت مقدمة عن تعرّضها للاعتداء الجنسي، وتحدّثت ويندي عن تعرضها للاغتصاب من قبل مغني الراب الراحل شيريك والذي كان مشهوراً في اواخر الثمانينات وتوفي في عام 1999.
وقالت:"لقد فتنني بعيونه المتلألئة وطلب مني الذهاب برفقته إلى حفلة إطلاق ألبومه في تلك الليلة وقبل الحفلة تعرّضت للاغتصاب منه".
وليست هذه المرّة الوحيدة التي أغتصبت فيها ويليامز، إذ كانت اغتصبت عندما كانت في جامعة نورث ايسترن في بوسطن فقالت: "هذه الأشياء تحدث للفتيات طوال الوقت وكانت أمهاتنا وجداتنا يتحدثون عنها".
وتحدّثت ويليامز حول طلاقها من كيفن هانتر بعد 20 عاماً من الزواج وبالرغم من أن علاقتهما انتهت بشكل مأساوي إلا ان مقدمة البرامج ليست نادمة.


 

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