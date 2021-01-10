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مدير التصوير يفجر مفاجأة عن تفاصيل خناقة رحاب الجمل وباسم سمرة

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باسم سمرة ورحاب الجمل
 
الأحد، 10-01-2021 07:04 م محمد فضل


فجر محمد شفيق مدير تصوير الفيلم محل الخلاف بين كل من الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل، مفاجأة بعد كشفه عن حقيقة ما جرى، مشيرًا إلى أنه سيكشف  الأمور للرأي العام حتى تكون الأمور واضحة تماما.
‏‎وقال: بالنسبه لموضوع باسم سمره ورحاب الجمل اللي خد حجم اكبر من حجمه، انا كنت في القعدة دي بصفتي مدير تصوير الفيلم، ‏‎اجتماع للتعارف مش بروفه ولا تصوير.
‏‎وأضاف: الكلام اللي أتقال فيه حاجات كتير مش صح، ‏‎والحقيقة انه مجرد سؤ تفاهم بين اتنين زملاء عادي، رحاب عندها سفر وباسم عايز  يصور قبل ما يتشغل في المسلسل بتاعه، واختلفوا.
‏‎وتابع مدير التصوير: باسم قالها ماتسيبي الفيلم يا رحاب وهو متنرفز، ورحاب انسحبت، وكملنا القعدة ومشينا، ماشفتش زعيق وخناق وامن فندق وحشيش والكلام الفاضي ده، وميصحش نطلع نشتم بعض في البرامج ونشوه صورتنا بايدينا بحاجات محصلتش، ولو ما حصلش توافق وتناغم بين الناس، عادي نعتذر عن العمل  بهدوء من غير دوشه وبرامج وحواديت وده الهدف من اجتماع التعارف اصلًا.
وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن مجلس النقابة قرر وقف الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة التمثيل بعد نشوب خلافات بينهما على نحو يسيء للوسط الفني المصري.

وأكد أن ما خرج به الثنائي على مدار الساعات الماضية من تصريحات لن يمر دون تحقيق، حتي تتبين النقابة الحقيقة وتعلنها للرأي العام.
 

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