بعد الجدل.. مصطفى قمر يحذف صورته مع ابنته وهما يصليان

الثلاثاء، 29-06-2021
11:12 ص
واجه الفنان مصطفى قمر، تعليقات وانتقادات كبيرة بعد نشر صورة في حسابه
الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، رفقة ابنة
ه "جودي"،
وهما يؤديان الصلاة
، بينما كان يصلي وهو يرتدي نظارة شمس.
وعلّق مصطفى على الصورة قبل أن يحذفها، قائلاً: "حاولت أصورها وهي
بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوا، لئيمة أروبة وشافت الكاميرا".
وواجه قمر تعليقات بعد دقائق من نشر الصورة حيث رفض بعض المتابعين ارتداء
النظارة شمسية أثناء الصلاة
، كما استنكر آخرون ظهور إبنته بالصورة أثناء الصلاة
.
لاحقاً، أوضح سبب إرتداء النظارة الشمسية لشعوره بألم في عينه من شدة حرارة
الشمس.
وكان احتفل مصطفى بحفل زفاف إبنه تيام بأحد الفنادق في القاهرة، بحضور عدد
من الفنانين والممثلين المصريين.
وأحيا الحفل فنانين بينهم محمد حماقي، تامر حسني، وأشعلوا الأجواء
بأغانيهم وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كذلك حضر الحفل كل من إيهاب توفيق
وإدوارد ومحمد رجب ومحمد لطفي وهاني سلامة وجنات وغادة عادل وهشام عباس
وحميد الشاعري ومحمد نور.