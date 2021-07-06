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بدور البراهيم تثير ضجة بفيديو الملابس الداخلية (فيديو)

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بدور
Native
الثلاثاء، 06-07-2021 09:58 ص

أحدثت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، بدور البراهيم، ضجة كبيرة وموجة غضب بين متابعيها بسبب فيديو ظهرت فيه تعرض ملابس داخلية تلقتها من إحدى العلامات التجارية، وكشفت عنها أمام الكاميرا.
وأحدث الفيديو جدلًا واسعًا وهجومًا عليها، الأمر الذي دفع بدور البراهيم، إلى الرد بفيديو قالت فيه: "مهما تقولون بالتعليقات أو توصلون الترندات لا يعنيني، أهم شيء أنا شو عند ربي وحقيقتي مختلفة عن ما أُقدّمه، واللي يعرفوني يجزمون بهذه الحقيقة.. الله لا يوصلني إني ألبس ملابس داخلية وأعرضها لكم في سنابي هذا، الله ياخد روحي قبل أوصل لهذه المرحلة، وأنا ما أشوف اللي سويته غلط".
وكانت بدور قد نشرت مؤخراً فيديو ظهرت فيه وهي تحتفل إلى جانب شقيقها بعد توثيق صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بدور وهي تراقصه بطريقة عفوية وتعانقه، وإعتمدت إطلالة كلاسيكية بالشعر القصير وجامبسوت أسود اللون.
 

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