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صادم.. مقتل فنان شهير في الشارع وكاميرا مراقبة توثق ما حدث

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لحظة اغتيال الفنان
 
الأربعاء، 02-12-2020 09:56 ص المصريون

تعرض فنان شهير يحظى بشعبية كبيرة، إلى عملية اغتيال في الشارع بالرصاص على يد اثنين ملثمين يحملون أسلحة نارية.
وفي التفاصيل، فقد نشرت صحف أمريكية، فيديو صادم للحظة قتل مغني الراب الأميركي المعروف باسم "تريبل بينز" على يد مسلحين مقنعين قاما بإطلاق الرصاص عليه في وضح النهار.
وكشفت كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في جادة أفون بنيوجرسي لحظة مهاجمة مسلحين للمغني كوري طومسون البالغ من العمر 29 عاما.
وبينما كان طومسون يسير باتجاه سيارته التي كانت مركونة في المكان، فتح رجلان مقنعان النار عليه، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
وأطلق المسلحون الرصاص على طومسون عدة مرات، بينما كان الأخير يتدحرج على الشارع، قبل أن يتقدم أحد المهاجمين منه ويوجه طلقة مباشرة إلى رأسه.
ولم تكشف السلطات المعنية عن أي اعتقالات ذات صلة بحادثة قتل طومسون، إلا أن محبي مغني الراب وقفوا دقيقة صمت في الموقع الذي قتل فيه.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو: 






(نقلا عن موقع المرصد السعودي).
 

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