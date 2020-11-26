إيمان رمضان توجه رسالة لشقيقها المتهم بالتطبيع

الخميس، 26-11-2020
03:48 م
المصريون
نشرت إيمان رمضان
، الأخت الكبرى للفنان
المتهم بالتطبيع
مع إسرائيل، صورة له مع تعليق وسط استمرار التفاعل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي،
بعد الصورة التي انتشرت له مع المطرب الإسرائيلي، عومير آدام.
وقالت إيمان على صفحتها بانستجرام: “ثق في الله كعادتك..
وثق في نصره.. ببركة دعاء والديك.. ثم جمهورك اللي في ضهرك ويعلم نيتك جيدا … ثم في
الخير اللي بتعلمه في كل مكان …وثق أيضاً في مواقفك الحلوة تجاه بلدك وعلى مدار سنين
بداية من دخولك لجيش وطنا العظيم عشان تكون قدوة حسنة لجيلك إلى اخلاصك وسعيك لأي عمل
وطني من أغاني وغيره بكل حب وحماس … وايضا نجاحك فى كل مكان اللي بشرفنا.. حقيقي حب
الناس نعمة من الله … لذلك ثق في نصره ان نصر الله قريبا … اجتهادك واصرارك وتميزك
يستاهل منى كل الاحترام … أختك الكبرى اللي بتتعلم منك .. بحبك”.