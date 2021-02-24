القبض على «طبيب الغلابة» المزيف

الأربعاء، 24-02-2021
07:50 م
المصريون
تمكنت شرطة مباحث الجيزة
من الإطاحة بممرض (كان يعمل في صالون
حلاقة سابقاً) وزوجته بعد أن تلقت معلومات بانتحالهما، مهنة طبيب وطبيبة في مناطق فيصل
والهرم و6 أكتوبر.
وبينت التحقيقات أن المتهم سبق وعمل في عيادات كممرض للأطباء،
موضحا أنه بحث عن الموضوعات الطبية على مواقع الإنترنت، وحصل على كل المعلومات التي
تمكنه من فتح عيادة طبية.
واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وانتحال صفة طبيب، وكذلك
بصحبة زوجته التي كانت تعمل في عيادة طبيب تجميل، وأسسا معا مركزا طبيا للكشف على مرضى
الباطنية وملحق به عيادة للأمراض الجلدية.
وكشفت تحريات الأمن أن المتهم بدأ حياته في صالون حلاقة بمحافظة
الغربية، وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة التحق بكلية العلوم، وفشل في استكمال
دراسته، فعمل ممرضا في عيادة طبية بمنطقة الدقي، وتمكن من الحصول على ترخيص ممارسة
مهنة الطب بالتزوير.
وتابعت التحريات أن المتهمين حققا ثروة ضخمة وتمكنا خلال
الـ 3 سنوات الأخيرة من فتح 4 عيادات طبية بمناطق غرب الجيزة
، ولقب نفسه بـ”طبيب الغلابة
”
بسبب حصوله على مقابل زهيد في الكشف على المرضي في المناطق الشعبية.