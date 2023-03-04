صاحب محلات سمين «الممبار من الحمار وسندوتش الكبدة لحم كلاب»

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أثار شخص ادعي أنه صاحب سلسلة محال سمين شهيرة بالسيدة زينب، جدلا واسعا على منصات التواصل بعد نشره فيديو على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، تحدث فيه عن رأيه في المسامط التي تبيع الممبار والفشة للمواطنين، معتبرًا أنها جميع هذه الأشياء تأخذ من الحمير وليست من العجول



لحوم الحمير وظهر ناشر الفيديو وهو يقول إنّ لحوم الحمير يمكن استخدامها في كل شيء مثل العجول تماما، وتصلح لاستخراج الممبار منتها وسلقه وعرضه على عربات الكبدة مثل سلك نور الأفراح، مضيفا: هو حد دخل جواه وعرف إذا كان حمار أو لا»





الممبار وقال، إن كيلو الممبار اليوم وصل سعره إلى 90 جنيها كما أن حجمه يتضاءل بعد السبق ولا يكفي لحشو 7 سندوتشات، لذا فإن شراء ممبار العجل خسارة كبيرة لصاحبه