"شيك بـ100 ألف جنيه".. أمير مرتضى يكشف علاقته بكهربا

السبت، 30-03-2024
01:24 م
نسمه عبد الوهاب
اكد أمير مرتضى منصور
مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، منح محمود كهربا
لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، مكافآت مالية من حسابه الشخصي عند تسجيله للأهداف.
وقال أمير في تصريحات عبر قناة النهار: "كنت أحفز كهربا
وأعطيه شيك بـ100 ألف جنيه في المباراة، إذا تألق أو أحرز هدفا، وكهربا
خسر القضية بسبب فيديو حوار له مع سيف زاهر، قال فيه أن عقده به عامين وجدد عامين".
وأضاف: "كهربا
وضع في ظروف صعبة، جعلته يعتمد على نفسه ويلتزم، ليساعد الفريق، لكنني معترض على موضوع غرامة كهربا
في شئ، هو دفع المبلغ بالمصري بعد تسوية بين الزمالك والأهلي، وأنا أرى أن هذه حق من حقوق الزمالك، لأن اللاعب عندما هرب كلف النادي أكثر من 2 مليون دولار".