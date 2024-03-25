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مرتضى منصور يهدد بمقاضاة قناة الجزيرة بـ 20 مليار دولار لهذا السبب

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مرتضى منصور
الإثنين، 25-03-2024 12:24 م


هدد رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، بمقاضاة قناة الجزيرة الإعلامية، بـ 20 مليار دولار، في حالة إذا لم يثبتوا أنه تم فصله من عمله القضائي.
جاء ذلك خلال برنامج الصندوق الأسود، حيث ذكرت قناة الجزيرة، أن مرتضى منصور في أواخر عام 1983 استقال من القضاء احتجاجاً على عرض فيلم سينمائي شوه صورة السلطة القضائية، لكن رواية أخرى تقول أنه فصل بقرار من مجلس القضاء الأعلى نظراً لمخالفات قام بها.
ورد منصور قائلاً:" أولاً التاريخ خطأ، لأنني تقدمت باستقالتي عام 1984، وأنا أتحدى قناة الجزيرة، والمسؤولين عنها، وبصرح إن وزير العدل والنائب العام يطلع قرار الفصل".
وأضاف:" وصل إلى جواب يوم 1984/4/4م، بقبول استقالتي والاستقالة منشورة وجميع وكالات الأنباء العالمية نشرتها، وأتحدى القناة وإلا هرفع قضية أطلب منها 20 مليار دولار، أين الورقة التي ذكر فيها أنني تم فصلي".
واختتم:" قناة الجزيرة أنتي بتتكلمي على مصنع الشرف".

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