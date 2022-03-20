الثلاثاء 22 مارس 2022
توقيت مصر 17:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عرض ضخم لـ صلاح.. الانتقال مقابل 2 مليون جنيه يوميًا

عاشرها معاشرة الأزواج.. السجن 15 عامًا لتربي هتك عرض سيدة متوفية بعد دفنها

فنانة شهيرة تشكو: مش لاقية العيش

والدها مسلم.. من هي عشيقة «بوتين» المطلوب ترحيلها من سويسرا

فنانة شهيرة تعلن العودة للغناء بعد 10 سنوات من الاعتزال.. ما علاقة رامز جلال؟

الأرصاد تحذر حتى يوم الأحد بسبب صورة التقطتها الأقمار الصناعية

توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة

تهز دولة عربية.. يحرق أمه أثناء نومها

عاكس بنت عمه بسوهاج فوقعت المجزرة الدامية

سعودي يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة.. ثم كانت نهايته

ADS
 

شيرين تكشف علاقتها بالعريس الذي أثار الجدل معها

h
ا
Native
Teads
الأحد، 20-03-2022 10:11 ص
كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب علاقتها بالعريس الذي أثار الجدل خلال حفل أحيته أخيراً.
وهنَّأت شيرين العروسين لينا وأحمد، اللذين أعاداها للغناء في حفلات الزفاف بعد تغيب سنوات، مشيرةً إلى أن العريس هو أحد متابعيها منذ سنوات.
وقالت، أمس، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «مبروك لينا وأحمد، بارك الله لكما، وربنا يسعدكم، شكراً يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجاة دي».
وأضافت: «مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة. شكراً يا أحمد على متابعتك ليا من سنين، مبسوطة أني كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم».

يُذكر أن جدلاً واسعاً أثير حول الحفل الذي غنَّت فيه شيرين عبد الوهاب أول من أمس، بسبب احتفاء العريس الشديد بها، وانتشرت شائعات تفيد بأنه ابن شقيقتها.
 

إقرأ ايضا

download

عاشرها معاشرة الأزواج.. السجن 15 عامًا لتربي هتك عرض سيدة متوفية بعد دفنها

كندا-حنا

فنانة شهيرة تشكو: مش لاقية العيش

images

فنانة شهيرة تعلن العودة للغناء بعد 10 سنوات من الاعتزال.. ما علاقة رامز جلال؟

أخبار متعلقة

481881-شيرين-عبد-الوهاب-في-ظهرو-جديد

مفسرة أحلام تصدم الجميع: شيرين ستموت منتحرة بهذه الطريقة

85798361632379528

«تأكل بيدها الشمال».. عريس يترك عروسه في الفرح والشرطة تتدخل لإتمام الزواج

1047692376_0_0_2048_1153_1920x0_80_0_0_3f9e26da91e558d0b06fb842fe726584

شيرين تفاجئ الجميع بملابس صادمة في حفل الكويت.. وتبكي بعد رد فعل الجمهور

2020_10_2_13_19_52_668

تشييع جثمان عروس شمال سيناء في جنازة حاشدة والعريس في حالة حرجة

85798361632379528

بعد قصة حب 10 سنوات.. تزوج عليها بعد 5 أيام من زواجهما