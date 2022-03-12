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شيرين تفاجئ الجميع بملابس صادمة في حفل الكويت.. وتبكي بعد رد فعل الجمهور

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شيرين
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Teads
السبت، 12-03-2022 10:16 ص

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلاً ليلة أمس في الكويت.
وقدمت شيرين باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور فبدأت بـ"مش عايزة غيرك أنت"، كما لبت طلب الجمهور الذي راح يطالب باغنيات محددة.
ووجهت رسالة مؤثرة الى الجمهور: "وحشتوني حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة".
وخلال تأديتها احدى الاغنيات راحت تبكي متأثرة بالاغنية التي كانت تؤديها الا ان ما فاجأ الجمهور ملابسها فاعتمدت ستايل رياضي وارتدت بنطلون لماع مع " هودي" باللون الرمادي وحذاء رياضي معهما.
 

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