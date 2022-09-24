وصلة رقص لـ شيرين عبدالوهاب مع شاب في حفل خاص

السبت، 24-09-2022
09:05 ص
تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير لرقص الفنانة شيرين عبدالوهاب
مع شاب،
في حفل خاص
وساهر الليلة الماضية في مدينة الإسكندرية.
وظهرت شيرين عبد
الوهاب، ترقص في الفيديو على نغمات أغنية المترو، مع شاب لم يتم الكشف عن هويته، وانتشر
مقطع الفيديو بشكل واسع بين جمهور ومحبي شيرين.
الحفل التي حضرته
شيرين عبد الوهاب الليلة، جمع عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان إلهام شاهين، وشقيقها
الفنان أمير شاهين.
وقبل عدة أيام
أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو قصير تم تداوله
بين النشطاء، ظهرت فيه فتاة برازيلية تشبه النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب
لحد كبير.
الشبه بين شيرين
عبد الوهاب والفتاة البرازيلية وصل لحد التطابق بينهما، وكأنها توأم لها، ما فتح باب
للتساؤلات حول إن كان الشبه طبيعيا أم بعد عمليات تجميلية.
شاهد الفيديو من هنا
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