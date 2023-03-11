شوبير يكشف عقوبة كهربا ومدة إيقافه

السبت، 11-03-2023
03:06 م
نسمه عبد الوهاب
كشف الإعلامي أحمد شوبير
، عن العقوبة التي اتخذتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد محمود عبدالمنعم كهربا
لاعب النادي الأهلي، مشيراً إلى أن الفريق الأحمر قرر التقدم بتظلم حال إيقاف اللاعب
شوبير
: كهربا
سيتم إيقافه من 6 إلى 8 مباريات.. والأهلي سيتقدم بتظلم للجنة التظلمات وقال «شوبير
» في حديثه عبر برنامج ملعب أون تايم، المذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس: «هناك قرار صدر بشأن كهربا
، وعقوبة تم توقيعها عليه، وهناك ظرف مغلق تم إرساله من قبل لجنة الانضباط إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم»
وتابع: «هذا الظرف لم يفتح حتى الآن، لأن رئيس اتحاد الكرة جمال علام كان موجودا في المملكة العربية السعودية لحضور قرعة البطولة العربية»