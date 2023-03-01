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اشتباك وشتائم خارجة بين سيد عبدالحفيظ وإداري الداخلية

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سيد عبدالحفيظ
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الأربعاء، 01-03-2023 09:27 ص

شهدت مبارة النادي الأهلي أمام الداخلية اشتباكات لفظية بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأحمر و إداري فريق الداخلية خلال اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الممتاز .

ودخل سيد عبدالحفيظ الي ملعب المباراة للاعتراض علي بعض القرارات التحكيمية ثم توجه إداري الداخلية ليعترض علي قوله لتبدأ اشتباكات لفظية بين الثنائي المتنافس .

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وسجل هدف الأهلي محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 70 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأدرك التعادل للداخلية اللاعب أحمد رشيد بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة من فوق محمد الشناوي.

وأشهر الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء في وجه لاعب الداخلية أحمد عبد الرسول في الدقيقة 80.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الأول بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى النقطة 17 في المركز  ال 14.
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