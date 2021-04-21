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صفحة «تشيلسي» الرسمية تستعين بـ«كومكس» لـ«عساف الغريب» لهذا السبب

عساف الغريب
عساف الغريب
 
الأربعاء، 21-04-2021 05:25 م محمد فضل
وصلت شهرة شخصية "عساف الغريب"، التي يجسدها الفنان أحمد السقا في مسلسل "نسل الأغراب"، إلى نادي تشيلسي الإنجليزي الذي نشر صورا مجمعة له عبر الصفحة الرسمية للنادي على Facebook وكتب عليها "حكيم.. زياش.. حكيم زياش.. زياش حكيم" مع تعليق "الساحر حكيم".

جاء الكوميكس من مسلسل "نسل الأغراب" على غرار مشهد المواجهة الذي جمع بين "غفران الغريب" و"عساف الغريب" بعد أن حاول الأخير استفزازه بذكر اسم زوجته "جليلة" ونجله "حمزة".

ويأتي سر اختيار تشيلسي لصورة "عساف الغريب" من أجل الإحتفاء بتألق اللاعب المغربي حكيم زياش مع النادي وذلك بعد أن قاد فريقه للفوز على مانشيستر سيتي بهدف وحيد في الدقيقة 55 من زمن المباراة ليصعد الفريق للمباراة النهائية في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.


مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم "هروب اضطراري" قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، ويشارك في بطولته مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.
 

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