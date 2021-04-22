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أحمد موسى مهاجمًا محمد الشناوي:«عامل فيها بطل ولازم يتعاقب»

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محمد الشناوي
 
الخميس، 22-04-2021 11:02 ص المصريون

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا عنيفًا على حارس المرمى محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر، معبرًا عن استيائه من تسببه في خسارة الأهلي أمس امام سموحة بنتيجة1-2.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا يحب الحديث عن الكرة فى رمضان، موضحًا أنه لم يتحدث عن مباراة الأهلى والزمالك التى فاز بها الأهلى بنتيجة 2-1 .
وأضاف موسى، أن الجميع كان يدعو لـ الحارس محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا وعدم تواجده فى مباراة القمة.
ولفت إلى أن الشناوى شارك اليوم فى مباراة سموحة ووقف فى نصف الملعب، تائها وقام لاعب سموحة حسام حسن بإحراز هدف الفوز.
وأشار إلى أن " الشناوى عامل فيها بطل.. و تسبب فى هزيمة الأهلى اليوم، وطالب موسى بـ معاقبة حارس الأهلي لما قام به اليوم".
وتسبب تقدم "الشناوي" للعب كرة ثابتة من منتصف الملعب في هجمة عكسية سريعة على مرماه وإحراز هدف بينما كان هو يحاول الرجوع إلى المرمى، ما أدى إلى خسارة الأهلي في آخر دقيقة من الوقت الإضافي في الشوط الثاني بهدف للاعب سموحة حسام حسن، الذي استغل تقدم "الشناوي" وخروجه من المرمى ليحرز الهدف بسهولة.
 

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