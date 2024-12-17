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شقيقته العاملة بالكنيسة فضحته.. أب يعاشر ابنتيه في منشأة ناصر

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الثلاثاء، 17-12-2024 09:15 ص

 

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، محاكمة المتهم بمواقعة طفلتيه، بمنطقة منشأة ناصر.

يصدر القرار برئاسة المستشار عصام يحيى اليماني، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وشريف سامح، وأمانة سر رفاعي فهمي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم " ج.ن" أنه واقع طفلته البالغة من العمر 17 عاما بغير رضاها، ووالى مواقعتها أكثر من مرة مهدداً إياها في حال إخبار والدتها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه واقعة طفلته الثانية البالغة من العمر 14 عاما أكثر من مرة، مهدداً إياها في حال إخبار والدتها وذلك حال كونه من أصولها.

وشهدت المجني عليها الطفلة الأولى أنها ما أن بلغت الخامسة عشر من عمرها، قام المتهم والدها - بمواقعتها بغير رضائها وعاود فعلته العديد من المرات مهدد إياها في حال إخبار والدتها.

وشهدت المجني عليها الطفلة الثانية، أنها عندما بلغت الثانية عشر من عمرها قام المتهم والدها بمواقعتها بغير رضائها وعاود فعلته العديد من المرات مهددا إياها في حال اخبار والدتها.

وأضاف رائد شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر أنه وبمواجهة المتهم بالواقعة أقر بارتكابها، وأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما شهدت به المجني عليها الأولى وما قررت به المجني عليها الثانية .

كما شهدت " ن.ن" عاملة بآحد الكنائس وهى شقيقة المتهم بقيامها بالإبلاغ عن الواقعة عقب علمها من المجني عليهما بذلك.

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