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شاهد.. هاني شاكر عن عمر كمال وشاكوش: حسبي الله ونعم الوكيل

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هاني شاكر
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السبت، 20-11-2021 04:15 م

قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إن قرارات وقف عدد من مؤدي المهرجانات صدر منذ شهرين تقريبا، ومؤخرا تم طلب قائمة بأسماء الموقوفين عن الغناء والذين لا تتعامل معهم النقابة لأنهم ليسوا مسجلين بها.
وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لا يجوز أن تتصدر فئة مؤدي المهرجانات المشهد الغنائي والفني في مصر، فمصر لديها تاريخ فني عريق، وفيما يتعلق بالفيديو المتداول لغناء مهرجانات في طابور الصباح بإحدى المدارس، قال: "بضم صوتي لصوتك ونرسل رسالة لوزير التربية والتعليم بالتعامل مع هذا الأمر".
وتابع : "هناك فيديوهات متداولة أيضا لأطفال في حضانة يغنون أغنية حسن شاكوش وعمر كمال بنت الجيران"، مضيفا: "أطفال في عمر الزهور يغنون اشرب خمور وحشيش، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيبوظ ويخرب في البلد وفي ولادنا، وحسابهم عند ربنا كبير".
 

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