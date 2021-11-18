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حمو بيكا ردًا على قرار وقفه عن الغناء: «كنت بدفع لكم من غير ما اتكلم»

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حمو بيكا ردًا على قرار وقفه عن الغناء: «كنت بدفع لكم من غير ما اتكلم»

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حمو بيكا
Native
Teads
الخميس، 18-11-2021 11:30 ص


بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قراراً بمنع الفنان المصري حمو بيكا من الغناء، أطل حمو ببث مباشر في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ليرد على هذا القرار.
وقال بيكا : "بشكر نقابة المهن الموسيقية ليكم الاحترام والتقدير، أنا فرحان وسعيد لأني بسمع نفس القرار بقالي 5 سنين.. اتكلمت كتير وتعبت واتعملى قضايا ومحاضر.. أنا معايا ناس فاتحة بيوت كتير، ناس كتير لا تصلح للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيه النقابة.. مش هقول أسماء عشان دول صحابي وواكلين مع بعض عيش وملح.. أنا صوتي عاجبني وعاجب الناس وبيسمعوني خدوا رأيهم قرار الوقف.. لو مش عايزينا نبطل غنا ".
وتابع: "في حفلات الساحل الشمالى التصريح بتاعي بـ 15 ألف جنيه كنت بدفع ومابتكلمش.. الناس بتستقبلنا برة مصر أحسن استقبال.. عايزنا نشتغل برة مصر ونسيب بلدنا.. في اختبارات نقابة الموسيقيين قدمت فيش بتاعي ونضيف الحمد لله وغنيت أغانيا ومع ذلك سقطت".
 

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