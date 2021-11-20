ساويرس يتحدى هاني شاكر: سأدعو الممنوعين للغناء في مهرجان الجونة

السبت، 20-11-2021
10:14 ص
رد الفنان هاني شاكر
نقيب الموسيقيين، على تصريحات رجل الأعمال،
نجيب ساويرس
، والتي انتقد فيها قرارات الأول بمنع مطربي المهرجانات من العمل في مصر.
وقال هاني شاكر
: ساويرس
حر فيما يفعل أو يسمع فهذا شأنه الخاص،
لكن نقابة المهن الموسيقية مسؤولة عن تنفيذ قوانينها على كل من يرغب في امتهان مجال
الغناء".
وتابع: “ما السبب الذي يغضب البعض من تنفيذ القانون، ومطالبة
كل من يعمل في هذا المجال بالالتزام به سواء بالحصول على التصاريح اللازمة أو بما تفرضه
القواعد على العاملين بتلك المهنة، التي ترتقي بالذوق العام، لا تدمره”.
الجدير بالذكر أن نقابة الموسيقيين، أصدرت بياناً رسمياً،
يفيد بإيقاف ١٩ مطربًا من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش وآخرين، وهو ما رفضه نجيب ساويرس
،
واصفًا إياه بالقرار المعيب.
وبعد ذلك أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا جديدًا، طالبت فيه
نحيب ساويرس
بتبني مطربي المهرجان الممنوعين من الغناء في مصر، ودعوتهم لمهرجان الجونة
المقبل.
وعاد نجيب ساويرس
للرد على بيان نقابة الموسيقيين، مؤكداً
أنه سيدعوا الممنوعين من الغناء في مصر للمهرجان بناءً على توصية النقيب هاني شاكر
.