شاهد.. أسرة سعودية تهدي عمر كمال سيارة فارهة بعد أدائه العمرة
ا
Native
Teads
السبت، 20-11-202110:09 ص
قدمت أسرة سعودية سيارة من نوع «بنتلي» ودرع تكريم لمغني
المهرجانات عمر كمال، أثناء استضافته له في جدة.
وشارك “كمال” مقطع فيديو على صفحته الرسمية في «فيس بوك»
يوثق احتفاء العائلة السعودية به، وعلق عليه: شكرا على التكريم والسيارة والاستضافة
في المملكة .
من جانبه رحب المواطن السعودي مشعل الشاطري وأخوانه بعمر
كمال قائلاً : “السعودية كلها نورت وجدة كلها نورت، أبرك الساعات” ثم قدموا له الدرع
التذكاري وطلبوا منه الذهاب معهم لخارج المنزل ليفاجئوه بالسيارة الهدية .
ووثق الفيديو المغني يخرج من القصر برفقة بعض أفراد الأسرة
ليستعرض السيارة الفاخرة التي أهديت إليه.