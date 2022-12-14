«مش قادرة انسى اللي حصل».. سيدة تتهم طبيبًا بهتك عرضها في قسم الطوارئ





شعرت سيدة بحالة إعياء شديدة منتصف الليل فذهب بها زوجها إلى احد المراكز الطبية بمنشأة القناطر، وعندما عرضها على طبيب بقسم الاستقبال وذهب لإحضار أدوية تعرضت السيدة للتحرش الجنسي من قبل الطبيب.

ذهبت السيدة وهي في الثلاثينات من عمرها تستند على زوجها إلى قسم شرطة منشأة القناطر، تطلب مقابلة المأمور مرددة عبارة "مش قادرة أنسى اللي حصل".

اتهمت السيدة طبيبا بقسم الطوارئ بأحد المراكز الطبية بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

توجهت السيدة رفقة زوجها إلى المركز الطبي في ساعة متأخرة من الليل، إثر تعرضها لوعكة صحية، وفي أثناء توقيع الكشف الطبي عليها تفاجأت بالطبيب يتحرش بها ويلامس جسدها خلال تواجد زوجها خارج غرفة الكشف لشراء أدوية من الصيدلية.

تمكن الرائد كريم عبد الواحد معاون مباحث المركز من ضبط المتهم الذي أنكر ارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.