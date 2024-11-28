شاهد لحظة الحكم على مجدي شطة بالسجن 10 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ مطرب المهرجانات مجدي شطة غيابيا في اتهامه بحيازة مخدر الآيس، فى منطقة المرج بقصد التعاطى، والسجن 6 سنوات للمتهم الأول عن التهمة الأولى، والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية.

وخلال نظر الجلسة تبين تغيب المتهم عن جلسة محاكمته، فالمتهم مخلى سبيله على ذمة القضية.

واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة، وتحدث عن لحظة ضبط مجدي شطة أثناء شراءه للمواد المخدرة.

كان تمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر، بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج، وتحرر محضرا بالواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



