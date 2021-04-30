شاهد.. كارثة في إسرائيل تؤدي إلى سقوط عشرات القتلى

الجمعة، 30-04-2021
03:30 م
محمد فضل
أعلنت السلطات الصحية الإسرائيل
ية، وقوع عشرات القتلى
والجرحى بين المستوطنين إثر انهيار منصة في جبل الجرمق (ميرون)
شمالي إسرائيل
الليلة الماضية.
وأكد متحدث باسم خدمة الإنقاذ ،أن 38 شخصا لقوا مصرعهم إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجليل.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيل
ي بنيامين نتنياهو، إن حادث انهيار الجسر تعتبر “كارثة
فادحة”.
فيما شرعت الشرطة الإسرائيل
ية، في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.
ونوهت وسائل إعلام عبرية ، بأنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في حادث الانهيار.
و أشار الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” إلي أن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.