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كارثة قطار جديدة في البدرشين وإقالة رئيس السكة الحديد

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الوزير
 
الثلاثاء، 20-04-2021 05:26 م المصريون

أنقذت العناية الآلهية قبل ساعات ركاب قطار 1015 أسوان / القاهرة روسي، من كارثة نتيجة انفصال عربتين من القطار بالقرب من محطة البدرشين، وتم إيقاف القطار واستخدام القاطرة الإضافية بالعربة الأخرى.
وبعد ساعات من الواقعة أصدار الفريق كامل الوزير، قرارًا بإقالة المهندس أشرف رسلان من منصب رئيس هيئة السكة الحديد، وندبه للعمل مستشارًا له لشؤون السكة الحديد.
يذكر أن الواقعة هي الثالثة لانفصال العربات، الأولي كانت في ٢ أبريل عندما انفصلت عربات قطار النوم بالقرب من محطة أسيوط، والثانية يوم ١٦ أبريل لقطار ١٥٨ عندما انفصلت عربتين في بني سويف.
كان الفريق كامل الوزير- وزير النقل أصدر قرارا بتعيين المهندس مصطفي أبو المكارم رئيسا لهيئة السكة الحديد صباح اليوم خلفا للمهندس أشرف رسلان الذي تم ندبه مستشارا لوزير النقل لشؤون السكة الحديد.
 

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