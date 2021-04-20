كارثة قطار جديدة في البدرشين وإقالة رئيس السكة الحديد

الثلاثاء، 20-04-2021
05:26 م
المصريون
أنقذت
العناية الآلهية قبل ساعات ركاب قطار
1015 أسوان / القاهرة روسي، من كارثة
نتيجة انفصال
عربتين من القطار
بالقرب من محطة البدرشين
، وتم إيقاف القطار
واستخدام القاطرة الإضافية
بالعربة الأخرى.
وبعد ساعات من
الواقعة أصدار الفريق كامل الوزير
، قرارًا بإقالة
المهندس أشرف رسلان من منصب رئيس
هيئة السكة الحديد، وندبه للعمل مستشارًا له لشؤون السكة الحديد.
يذكر
أن الواقعة هي الثالثة لانفصال العربات، الأولي كانت في ٢ أبريل عندما انفصلت عربات
قطار
النوم بالقرب من محطة أسيوط، والثانية يوم ١٦ أبريل لقطار
١٥٨ عندما انفصلت عربتين
في بني سويف.
كان
الفريق كامل الوزير
- وزير النقل أصدر قرارا بتعيين المهندس مصطفي أبو المكارم رئيسا
لهيئة السكة الحديد صباح اليوم خلفا للمهندس أشرف رسلان الذي تم ندبه مستشارا لوزير
النقل لشؤون السكة الحديد.