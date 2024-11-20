شاهد.. فنان عالمي يسير في شوارع القاهرة ويبدي انبهاره

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الأربعاء، 20-11-2024 01:51 م

 

تصدر الفنان العالمي تيري كروز، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر يتجول في منطقة الحسين وشارع المعز وذلك خلال زيارته إلى مصر.

وانتشر الفيديو الذي ظهر من خلال تيري كروز يتجول بمنطقة الحسين، حيث أشاد بالتاريخ المصري قائلا: "أنا في شوارع مصر ويا له من مكان مذهل، الكثير من التاريخ في هذا البلد، هذا شيء مذهل هؤلاء الناس يمشون في هذه الشوارع منذ آلاف السنين، انظروا إلى الناس من حولي".

وكان المطرب إيهاب توفيق شارك، جمهوره عبر "إنستغرام" مؤخرا، مقطع فيديو يجمعه بالفنان العالمي تيري كروز، خلال حفل المطرب حسين الجسمي، والذي أقيم وسط أهرامات الجيزة بمنطقة الصوت والضوء.


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