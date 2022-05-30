شاهد.. فرحة تركي آل الشيخ بصعود ناديه «ألميريا» للدوري الممتاز

الإثنين، 30-05-2022
08:48 ص
أظهرت صور وفيديوهات لحظة
احتفال المستشار "تركي آل الشيخ
"، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بصعود
ناديه "ألميريا" للدوري الإسباني الممتاز.
وظهر "آل الشيخ" وسط
الجماهير أثناء المباراة وأوضحت بعض الصور تأثره بمجريات الأحداث حين كان فريقه
متأخرا أمام منافسه.
وكشفت صور أخرى فرحة رئيس هيئة
الترفيه بعد إحراز هدف التعادل وضمان صعود الفريق للدرجة الأولى حيث بدا متحمسا
جدا وأشار بيديه بعلامة النصر.
كما ظهر "آل الشيخ"
وهو يحتضن شخص بجانبه وقام الجمهور بالتصفيق المتواصل تشجيعا للفريق.
ويملك "آل الشيخ"
نادي "ألميريا" الذي خاض منافسات قوية في دوري الدرجة الثانية وتأهل إلى
الدوري الإسباني الممتاز.
وتأهل الفريق بشكل رسمي بعد
تعادله أمام ليجانيس بهدفين لكل فريق في المواجهة القوية التي جمعتهما ضمن منافسات
الجولة 32 لدوري الدرجة الثانية الإسباني.
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