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إيلون ماسك يرد على سعودي دعاه للإسلام: لا مانع لدي من دخول جهنم

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الثلاثاء، 10-05-2022 08:48 ص

بعدما أثار الجدل على موقع "تويتر" حول وفاته الغامضة، رد إيلون ماسك رائد الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" والذي حصل مؤخرًا على شركة تويتر، على طلب مغرد سعودي بالدخول للإسلام.
وقال "ماسك" في تغريدة غامضة :" إذا مت في ظروف غامضة سعدت بالتعرف عليكم"، فرد عليه مغرد سعودي قائلًا:" بصفتك عبقريا.. ألم تكتشف بعد أن هناك خالقا رائعا لهذا العالم؟".
فجاء جواب "ماسك" الصادم :" لا مانع لدي من دخول جهنم إذا كانت هذه وجهتي لأن غالبية البشر الذين ولدوا سيكونون هناك".
كان "ماسك" شارك بيانا أدلى به دميتري روغوزين، رئيس شركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، تناول مسألة تزويد أوكرانيا بمعدات الإنترنت "ستارلينك" وبالتالي "مشاركة" ماسك في إمداد القوات الأوكرانية.
 

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