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هذا ما قاله الطبيب الذي أذل ممرضًا وطالبه بالسجود لكلبه أمام النيابة

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الثلاثاء، 14-09-2021 11:22 ص

أنكر الطبيب الذي طلب من ممرض السجود لـ “كلبه”، الاتهامات المنسوبة إليه مدعيًا قبول المجني عليه مثل هذا المزاح المصوَّر.
وأضاف أثناء تحقيقات النيابة معه أنه اعتاد على فعل أمور مماثلة مع الممرض نظرا لعلاقتهما الوطيدة والممتدة من أكثر من 20 سنة، إلا أن الممرض المجني عليه نفى قبوله هذا المزاح.
وفي ذات الوقت فإن الطبيب المتهم عمرو خيري وهو رئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، اعترف بصحة قيامه بتصوير المقطع المتداول، لكنه أنكر قيامه بنشره وادعى اختراقَ هاتفه منذ فترة مما قد يكون السبب في نشر المقطع دون علمه.
ووجهت النيابة لعمرو خيري وطبيب آخر وموظف بمستشفى خاص، عدة اتهامات هي التنمر على ممرض بالمستشفى، ممَّن لهم سلطة عليه، بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه، بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية.
كما شملت الاتهامات تعدي المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وكان فيديو قد انتشر لطبيب، تبين فيما بعد أنه رئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت قيادته في مستشفى خاص، حيث طلب الطبيب من الممرض “السجود لكلبه والاعتذار له”.
 

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